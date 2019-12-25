Из-за привязки к номеру телефона и SMS-верификации стала возможна кража профилей.

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам. Об этом пишет Forbes.

Для входа в аккаунт на новом устройстве пользователи WhatsApp должны ввести специальный код, который приходит по SMS. Именно этой уловкой и пользуются мошенники. Получая доступ к профилю WhatsApp и Facebook кого-либо из знакомых потенциальной жертвы, они отправляют следующее сообщение: "У меня не работают SMS, поэтому я не могу получить код от WhatsApp. Я попросил отправить пароль на твой номер, перешли его, пожалуйста".

Код, который приходит на телефон человека, нужен для входа в его собственный аккаунт. Если данные из SMS попали к злоумышленникам, то они могут украсть профиль. Кроме того, некоторые создают аккаунты и представляются сотрудниками WhatsApp, требуя отправить им данные для входа в личные сообщения. Пользователям напомнили, что WhatsApp никогда не просит отправить кому-либо личные данные или коды подтверждения.

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