"ВКонтакте" запустила групповые видеозвонки

Воспользоваться новой функцией можно после обновления мобильного приложения VK.

Соцсеть "ВКонтакте" официально объявила о запуске групповых видеозвонков. Принимать в них участие могут до восьми человек одновременно. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Воспользоваться новой функцией можно после обновления мобильного приложения VK. Чтобы начать группой звонок по видеосвязи, нужно открыть беседу или общий чат и выбрать нужных участников.

Добавлять новых людей можно и уже во время звонка. Возможность создавать такие видеоконференции появится у всех без исключения в ближайшие дни.

Ранее в WhatsApp добавили новую функцию из-за коронавируса.

Фото: ВКонтакте