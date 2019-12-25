"ВКонтакте" запустила групповые видеозвонки

Соцсеть "ВКонтакте" официально объявила о запуске групповых видеозвонков. Принимать в них участие могут до восьми человек одновременно. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.
Воспользоваться новой функцией можно после обновления мобильного приложения VK. Чтобы начать группой звонок по видеосвязи, нужно открыть беседу или общий чат и выбрать нужных участников.
Добавлять новых людей можно и уже во время звонка. Возможность создавать такие видеоконференции появится у всех без исключения в ближайшие дни.
Ранее в WhatsApp добавили новую функцию из-за коронавируса.
Фото: ВКонтакте
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