При этом уже установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений.

Приложения VK и "Макс" теперь недоступны для скачивания в магазине Google Play владельцам устройств с операционной системой Android. Факт удаления подтвердила пресс-служба компании.

В уведомлении VK отметили, что приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play. Установленные сервисы и приложения функционируют в обычном режиме без ограничений.

В VK добавили, что оба приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и других магазинах приложений для Android. Пользователи мессенджера "Макс" и продуктов VK на устройствах с операционной системой Android будут по прежнему получать пуш-уведомления о сообщениях и звонках.

Позднее из Google Play удалили приложение почты Mail.ru и социальной сети "Одноклассники". Причины удаления не уточнялись.

Ранее мы сообщали, что жители Петербурга пожаловались на массовый сбой в работе сайтов Google и Apple.

Фото: Magnific