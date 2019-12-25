В WhatsApp добавили новую функцию из-за коронавируса

Для активации новой функции нужно обновить приложение, так как она ранее была доступна только в тестовых версиях.

В мессенджере WhatsApp вдвое увеличили лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых аудио- и видеозвонках. Теперь общаться с помощью видео смогут сразу до 8 человек. Информация появилась в блоге компании.

Для активации новой функции нужно обновить приложение, так как она ранее была доступна только в тестовых версиях. Чтобы добавить участников, нужно нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать его формат (видео/аудио) и добавить пользователей.

В компании заявили, что расширили видеобеседы, так как из-за коронавируса многие близкие люди оказались вдали друг от друга.

Ранее WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений.

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