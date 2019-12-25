WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Компания борется с дезинформацией по коронавирусу.

WhatsApp ограничил массовую рассылку сообщений из-за коронавируса. Об этом заявили представители мессенджера в блоге компании. Специалисты рассказали, что вводят данную меру ради того, чтобы замедлить распространение дезинформирующих сведения о пандемии COVID-19.

Разработчики пояснили, что массовую рассылку сообщений в приложении можно делать только в один чат за раз. Подобная публикация считается" менее личной", так как автор сообщения не является ее автором, а лишь распространителем. В компании добавили, что рассылка не всегда считается плохой. Многие клиенты сервиса массово рассылают мемы, картинки, смешные ролики и даже цитаты и молитвы. За последнее время пользователи приложения использовали мессенджер для организации акций поддержки для медиков, которые борются с коронавирусом.

В WhatsApp появилась функция удаления сообщений.