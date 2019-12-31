В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

Функция будет доступна как для групповых, так и для обычных чатов.

В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений. Об этом сообщили на сайте приложения.

Теперь пользователь сможет лично определять время, как долго сообщения из переписки будут храниться. Это период может варьироваться от часа до года. При желании владелец смартфона может отключить данную функцию и оставить все так, как было раньше.

Отмечается, что автоматическое удаление будет доступно как для групповых, так и для обычных чатов. Когда функция активна, то рядом с индикатором времени отправки сообщения появится небольшая иконка в виде часов.

Видео: Youtube/ Hayls World, Mrwhosetheboss