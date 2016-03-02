Nokia перевыпустила легендарную знаменитую модель 6310

На телефоне нет интернета, но есть радио.

Компания HMD Global, которая владеет брендом Nokia, перевыпустила модель телефона Nokia 6310.

Отмечается, что на телефоне нет интернета, но есть FM-радио и камера с разрешением в 0,3 мегапикселя. Телефон поддерживает Bluetooth 5.0 и игру "Змейка". В режиме ожидания аккумулятора телефона хватит на несколько недель работы.

При этом обновился и дизайн телефона. От оригинала он отличается формой и цветом корпуса, немного другие также кнопки и размер дисплея.

Стоимость модели составляет примерно 4490 рублей.

Напомним, что оригинальная модель Nokia 6310 вышла в 2001 году.

Видео: Youtube/Nokia Mobile