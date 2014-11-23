В России стартовали продажи обновленного Nokia 6310

Оригинал телефона начал продаваться в России в 2001 году.

В России 20 лет назад начал продаваться оригинальный Nokia 6310. Этот телефон стал очень популярен у пользователей главным образом за счет батареи и "неубиваемости". И в 2021 году HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia, выпустила обновленную версию телефона. В России продажи уже стартовали.

Телефон продается в черном и зеленом корпусах. Его цена состаляет 4490 рублей. Nokia 6310 позволит пользователям включить режим для людей со слабым зрением и слухом.

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