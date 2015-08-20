Samsung перестанет показывать рекламу в своих приложениях на смартфонах

К ним в том числе относится Samsung Pay.

Президента и глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро заявил на внутренней конференции компании, что Samsung откажется от рекламы в своих фирменных приложениях на смартфонах. Об этом пишет издание Naver.

Так, рекламу не будут показывать, по информации издания, в Samsung Pay и Samsung Theme.

Мы искали новые возможности роста в области контента и рекламных услуг, таких как игры и медиа, чтобы усилить интегрированный опыт экосистемы Galaxy, — сказал он.

По его словам, компания не может игнорировать пожелания пользователей смартфонов.

Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить полезную информацию, которая нужна клиентам, с помощью поиска и рекомендаций в службе контента или в магазине Galaxy, — отметил Тэ Мун Ро.

Предполагается, что рекламу удалят со следующим обновлением системы One UI Software.

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