В России могут запретить Samsung Pay

Все дело в иске "Сквин СА".

Из-за патентного спора платежная система Samsung Pay в России оказалась под угрозой. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на решение Арбитражного суда Москвы.

Отмечается, что суд поддержал требование "Сквин СА", который обвиняет "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co Ltd. в незаконном использовании технологии системы электронных платежей. Речь в патенте идет о способе для проведения онлайн-платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца, связанные с помощью беспроводного подключения.

Заявку на него подали еще в 2013 году в России. Арбитражный суд пришел к выводу, что для работы Samsung Pay используются технологии патента "Сквин СА". В связи с этим было запрещено использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, а именно, предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот в России.

Это решение должно вступить в силу через месяц, если оно не будет обжаловано.

По мнению экспертов, под угрозой могут оказаться также платежные сервисы Apple Pay и Google Pay.

Фото:pixabay