Депозитарий из Бельгии не смог при остановить исполнительное производство в Москве.

Арбитражный суд Москвы отказал бельгийскому депозитарию Euroclear, который просил отменить принудительное взыскание 200 миллиардов евро по иску Центрального Банка России (ЦБ). Известно, что заседание проходило в закрытом режиме. Соответствующие данные передают журналисты из информационного агентства "РИА Новости". Ранее, 3 июня, инстанция выдала ЦБ исполнительный лист на взыскание денежных средств с ответчика. Депозитарий на следующий день направил в суд ходатайство о приостановке исполнительного производства. Однако на заседании от 18 июня суд отклонил эту претензию.

Напомним, что 200 миллиардов евро представляет из себя сумму материального ущерба, которую по оценке Центрального банка России нанес бельгийский Euroclear при блокировке финансовых активов государственного регулятора в 2022 году. В декабре 2025 года Банк России подал иск к депозитарию, потребовав взыскать с ответчика понесенные убытки. Суд удовлетворил иск 15 мая, а в конце месяца он также обратил решение к немедленному исполнению.

В Кремле призвали не строить теории заговора о Набиуллиной.

Фото: Piter.tv