В Петербурге и Ленобласти вырос спрос на сервис "наличные на кассе"

Узнать о возможности снять деньги можно по специальной наклейке в кассовой зоне.

Жители Петербурга и Ленобласти всё чаще снимают наличные деньги прямо на кассах магазинов. По данным Северо-Западного ГУ Банка России, за прошлый год было совершено 942,7 тысячи таких операций на общую сумму более 2,2 млрд рублей.

Популярность сервиса продолжает расти: сеть точек, где доступна эта услуга, выросла более чем на 20% и теперь насчитывает 2415 магазинов, АЗС и аптек по всему региону. География доступности услуги обширна, но наибольший спрос зафиксирован в Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районе. Узнать о возможности снять деньги можно по специальной наклейке в кассовой зоне.

Механика сервиса проста: при оплате покупки клиент может попросить кассира выдать часть суммы наличными. Для держателей карт действуют лимиты – до 5 тыс. рублей в день и 30 тыс. рублей в месяц. Примечательно, что эта услуга выгодна и самим торговым точкам, так как позволяет им экономить на услугах инкассации.

Ранее мы сообщили о том, что за год сбережения петербуржцев выросли на 1,1 трлн рублей.

Фото: Pxhere