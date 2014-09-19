Против Чубайса открыли производство о взыскании свыше 6 млрд рублей

Приставы из Арбитражного суда Москвы получили материалы дела.

Судебные приставы на российской территории открыли еще одно исполнительное производство в отношении бывшего главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса. На этот раз речь идет о взыскании с предпринимателя более шести миллиардов рублей по иску компании. Соответствующими данными поделились журналисты из информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на судебные и прочие материалы. В СМИ пояснили, что приставам из Арбитражного суда Москвы поступили документы, в которых указано о решении возмещения Анатолием Чубайсом корпорации "Роснано" нанесенных убытков. На их основании открыто исполнительное производство о принудительном взыскании. Известно, что порядка 5,5 миллиардов рублей - это непосредственно взыскиваемая сумма убытков, а все остальное - исполнительный сбор.

Напомним, что в отношении Чубайса ранее было открыто три исполнительных производства. В апреле 2025 года делопроизводство касалось наложения ареста на имущество бывшего главы корпорации "Роснано" на сумму 5,6 миллиардов рублей по иску компании. А 12 декабря 2025 года "Роснано" выдвинула новый иск к своим бывшим руководителям - о взыскании 11,9 миллиардов рублей убытков по проекту Crocus. В рамках данного проекта в России должно было появиться производство магниторезистивной оперативной памяти MRA. По материалам, поступившим из Арбитражного суда Москвы, 12 января 2026 года приставы открыли второе производство в отношении Чубайса - об аресте имущества почти на 11,9 млрд рублей. В апреле 2026 года открыто третье исполнительное производство. На этот раз говорилось об аресте имущества на сумму в 5,5 миллиардов рублей.

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Фото: Piter.tv