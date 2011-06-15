С начала года петербургские приставы взыскали более 1,1 млрд рублей с должников по алиментам

Всего вынесли 202 приговора.

С начала 2026 года в отношении жителей Петербурга, которые уклоняются от уплаты алиментов, возбудили 885 уголовных дел. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по городу 10 июля.

Один из должников – 38-летний многодетный мужчина из Петергофа. Сумма задолженности составила почти 215 тыс. рублей. В суде он признал вину, а также предоставил письмо из детского сада, куда ходят его другие дети. В сообщении петербуржца описали как заботливого родителя. Учитывая положительную характеристику, суд назначил фигуранту 280 часов обязательных работ.

Всего вынесли 202 приговора на родителей, уклонявшихся от алиментов. В частности, 143 человека привлекли к исправительным работам, 18 получили условный срок, восемь лишились свободы, шестеро должны выплатить штраф. В общей сложности судебные приставы взыскали в пользу несовершеннолетних более 1,1 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец выплатил долг по алиментам в 1 млн рублей, чтобы отправиться в отпуск за границу.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу