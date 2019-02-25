Nokia представила новый смартфон с пятью камерами

На телефоне Nokia 9 PureView 5 камер, 3 из них монохромные, две цветные.

На международной выставке мобильных технологий MWC 2019 в Барселоне компания HMD Global представила новинки Nokia.

Среди всех новых разработок HMD Global, которые занимаются развитием бренда Nokia, фурор произвела модель смартфона с 5ю тыловыми камерами. На задней панели расположены 5 фотомодулей по 12 Мп, которые работают одновременно и вспышка. 3 модуля монохромные и два цветные. Производители обещают четкое изображение и качественные снимки.

Продажи стартуют в марте нынешнего года. Ориентировочная цена около 46 тысяч рублей.

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Видео:Tech Next