Samsung представил первый в мире складной смартфон Galaxy Fold и три версии Galaxy S10

В Лос-Анджелесе состоялась официальная презентация новинок от южнокорейского бренда Samsung. Новинки поражают воображение.

Южнокорейский бренд пор производству смартфонов Samsung в Лос-Анджелесе официально представил свои новинки, от которых захватывает дух.

Фурор на презентации произвела совершенно инновационная модель смартфона Galaxy Fold, первый в мире складывающийся смартфон. В сложенном виде его размеры 4,6 дюйма, в разложенном 7,3 дюйма.

Смартфон легким движением превращается в устройство "планшетных" размеров. Еще одной "фишкой", которую наверняка оценят пользователи, стало возможность одновременно выводить на экран несколько окон. Например, можно одновременно смотреть фильм, общаться в мессенджерах и смотреть информацию в интернете. "Окна" можно легко поменять между собой на экране, просто перетащив пальцем то или иное окно. Зрительный зал новинку встретил бурными аплодисментами. В новом смартфоне две батареи общей мощностью 4380 мАh.

Стартуют продажи Galaxy Fold 26 апреля 2019 года. Цена устройства 1980 долларов.

Кроме Galaxy Fold Samsung представил юбилейную линейку Galaxy. Были продемонстрированы три версии этого популярного смартфона Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10е. Смартфоны обладают функцией быстрой зарядки. Имеют возможность быть беспроводной зарядкой для наушников, умных часов и др. Ориентировочная цена Galaxy S10 около 70 000 рублей (по сегодняшнему курсу), Galaxy S10+ около 77 000 рублей.

Видео и фото: Samsung