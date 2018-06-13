Первое место на рынке занял Huawei.

Корпорация Samsung потеряла лидерство на рынке складных смартфонов. Об этом сообщило издание Android Authority со ссылкой на отчет Counterpoint Research.

Во втором квартале 2025 года лидером по поставкам на рынок стала компания Huawei. Доля китайского бренда составила 45%. Второе место заняла Motorola с показателем 28%. Samsung с долей 9% опустился на третье место. По данным аналитиков, самым успешным брендом по продажам на американском рынке стала Motorola.

Ранее мы сообщали, что Samsung поможет Tesla с производством чипов нового поколения.

Видео: samsung.com