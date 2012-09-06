Илон Маск рассказал о договоренностях с южнокорейской компаний по изготовлению AI6.

Американский предприниматель, миллиардер,основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что южнокорейская компания Samsung поможет производителю электромобилей Tesla с выпуском чипов следующего поколения AI6. Соответствующее обращение иностранца было размещено на его странице в социальной сети X*. Ранее новостное агентство The Bloomberg со ссылкой на собственный источник передало читателям, что компания Samsung будет производить полупроводниковую продукцию для американского производителя электроавтомобилей Tesla в рамках сделки на 16,5 миллиарда долларов сроком до конца 2033 года. Бизнемен заметил, что Samsung согласилась позволить Tesla принять участие в максимизации эффективности производства.

Гигантский новый завод Samsung в Техасе будет предназначен для производства чипов Tesla следующего поколения AI6. Илон Маск, миллиардер из США

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Фото: X (нежелательная организация на территории России) / @elonmusk