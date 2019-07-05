Отец Илона Маска счел, что его сын всего лишь подыгрывает Трампу

Эррол Маск уверен, что конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом - на самом деле "театральное представление".

Американский предприниматель Илон Маск подогревает интерес к тому, что сейчас делает американский президент-республиканец Дональд Трамп, так как они "одна команда". Соответствующее мнение высказал инженер, бизнесмен, отец Илона Маска Эррол Маск в эфире проекта "Центральный канал", размещенного на онлайн-платформе "VK Видео".

Трамп находится в сильной ситуации, в сильной позиции сейчас. Илон лишь подогревает споры, он создает больше интереса в отношении того, что делает Трамп. Это хорошо. <...> Это одна команда на самом деле. Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска

Напомним, что Илон Маск, являющийся на текущий момент самым состоятельным человеком на планете, до недавнего времени был координатором профильного в США ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и государственным служащим с особым статусом. Он трудился в вашингтонской администрации на общественных началах. Бизнесмен фактически входил в ближайшее окружение Дональда Трампа. Однако, согласно публикациям в западных СМИ, за кулисами отношения между политиком и предпринимателем начали портиться в последние недели по ряду причин, в том числе связанных с деловыми интересами Илона Маска.

Отец Илона Маска высказался о Путине.

Фото и видео: Вконтакте / ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАНАЛ