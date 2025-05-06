Отец Илона Маска высказался о Путине

По его словам, российский лидер вызывает определенное уважение.

Эррол Маск, отец американского Илона Маска высказался о президенте РФ Владимире Путине. Об этом он заявил в интервью Going Underground.

По его словам, российский лидер вызывает определенное уважение. Эррол Маск подчеркнул, что в словах Путина "часто слышны разумные и взвешенные идеи".

Стоит России добиться какого-либо успеха, как все тут же начинают воспринимать это с напряженным вниманием. Эррол Маск

Ранее Путин высказался о возвращении зарубежных компаний.

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