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Отец Илона Маска высказался о Путине

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По его словам, российский лидер вызывает определенное уважение.

Эррол Маск, отец американского Илона Маска высказался о президенте РФ Владимире Путине. Об этом он заявил в интервью Going Underground.

По его словам, российский лидер вызывает определенное уважение. Эррол Маск подчеркнул, что в словах Путина "часто слышны разумные и взвешенные идеи".

Стоит России добиться какого-либо успеха, как все тут же начинают воспринимать это с напряженным вниманием.

Эррол Маск

Ранее Путин высказался о возвращении зарубежных компаний.

Видео: Telegram / Пул №3

Теги: владимир путин, илон маск, президент россии, эррол маск
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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