Глава государства подчеркнул, что возвращение должно происходить с учетом интересов российских инвесторов.

Президент РФ Владимир Путин высказался о возвращении зарубежных компаний. Об этом он заявил на встрече с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком.

По его словам, вопрос о возвращении зарубежный компаний является очень актуальным. Глава государства подчеркнул, что возвращение должно происходить с учетом интересов российских инвесторов. Репик отметил, что конкуренция всегда идет на пользу, но национальные интересы российской экономики должны быть приоритетом.

Мы обязательно это обговорим, здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с Собяниным.

Видео: kremlin.ru