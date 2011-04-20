Путин провел встречу с Собяниным

Мэр Москвы рассказал о социально-экономической ситуации в столице.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с главой государства Собянин рассказал о социально-экономической ситуации в столице. Он уделил внимание программе в области здравоохранения. По словам Собянина, власти Москвы заканчивают программу реконструкции поликлиник. Мэр столицы добавил, что они будут выглядеть не хуже частных поликлиник.

У нас все поликлиники будут реконструированы или построены заново. Причем это серьезная модернизация. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее Путин рассказал о семейном ленинградском деликатесе.

Видео: kremlin.ru