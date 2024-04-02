Путин рассказал о семейном ленинградском деликатесе

Отец президента РФ любил готовить и особенно славился фирменными блюдами.

В документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", показанном на телеканале "Россия-1", президент Владимир Путин поделился воспоминаниями о кулинарных пристрастиях своего отца. Как отметил глава государства в беседе с журналистами Саидой Медведевой и Павлом Зарубиным, его отец любил готовить и особенно славился фирменными блюдами — маринованной корюшкой и студнем.

"Он вообще любил покашеварить немножко — студень делал, корюшку мариновал. Это такой питерский деликатес, ленинградский" Владимир Путин

Фильм, посвященный 25-летию президентства Владимира Путина, раскрывает не только политические аспекты его деятельности, но и личные истории из жизни главы государства. Упоминание о семейных кулинарных традициях добавило камерности и теплоты повествованию.

Ранее Piter.TV сообщал, что Путин признался, что не считает себя вершителем судеб.

Фото: kremlin.ru