Путин признался, что не считает себя вершителем судеб

Интервью стало частью большого документального проекта, посвященного президенту.

Президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма, фрагмент которого показали в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1", заявил, что не ощущает себя человеком, который единолично определяет судьбу страны. Несмотря на четверть века у власти — сначала в качестве премьер-министра, а затем президента — он подчеркнул, что остается частью общества.

"Все-таки я не чувствую себя каким-то политиком, который сидит и вершит судьбы своей страны или еще что-то большее делает" Владимир Путин

Глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным связал свою позицию с воспитанием и средой, в которой вырос:

"Это из семьи идет, из среды, в которой я вырос. Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России".

Интервью стало частью большого документального проекта, посвященного президенту. Полная версия фильма выйдет в ближайшее время.

Ранее Piter.TV сообщал, что казаки Северо-Запада впервые примут участие в петербургском параде Победы.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН