Смартфоны от Apple, Samsung и Xiaomi стали самыми продаваемыми в России в 2025 году

Смартфоны от брендов Apple, Samsung и Xiaomi стали самыми продаваемыми в России в 2025 году. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные МТС.

Всего по итогам минувшего года в России продали 23,6 млн смартфонов. Общая сумма проданных гаджетов составила 574 млрд рублей. Средняя стоимость одного смартфона составила 24,3 тысячи рублей. Более трети всех продаж пришлось на смартфон стоимостью до 10 тысяч рублей.

Также в МТС подчеркнул, что по результатам года Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов в штуках. На них пришлось 22% и 14% соответственно от общего объема продаж. Основная доля выручки формируется за счет смартфонов Apple и их 28% продаж в денежном выражении.

