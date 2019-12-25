Apple отменила выпуск AirPods в разных цветах

Компания собиралась представить наушники в пяти разных цветах.

Американская компания Apple отменила выпуск наушников AirPods в разных цветах. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на известного коллекционера техники бренда под ником Kosutami.

По информации источника, в Apple должны были представить наушники в корпусах желтого и розового цвета. Инсайдер сообщил, что такими должны были выйти новые AirPods. Однако в компании отказались от этой идеи и выпустили гарнитуру только в белом цвете.

Журналисты издания также выдвинули предположение, что Apple разработала пять различных цветовых вариантов AirPods. Причины, по которым компания отменила выпуск, не уточняется. Отмечается, что единственными разноцветными наушниками Apple на данный момент являются AirPods Max.

Фото: pxhere.com