Снижение цен продемонстрировали ноутбуки Apple, Xiaomi и Acer.

Ноутбуки популярных брендов за год подешевели на 6‑8% за 2025 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные "Авито".

Снижение цен продемонстрировали ноутбуки Apple, Xiaomi и Acer. Устройства от Apple подешевели на 8% к 2024 году. Такое же снижение зафиксировали у бренда Xiaomi. Ноутбуки Acer подешевели на 6%. Среди перепродаваемых ноутбуков цена упала у брендов Sony (-21%), Huawei (-15%) и Acer (-8%).

Также в "Авито" рассказали о подорожавших устройствах. Цены на ноутбуки Asus поднялись на 8%. Также отмечается рост стоимости ноутбуков Thunderobot (+7%) и Lenovo (+7%). Больше всего по продажам ноутбуков в России вырос бренд HONOR. Показатель достиг отметки в 38%.

Ранее мы сообщали , что рост цен на новогодний стол замедлился в 2025 году.

Фото: pxhere.com