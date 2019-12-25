Такое замедление объясняют перепроизводством некоторых товаров.

В России рост цен на новогодний стол замедлился в 2025 году. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Руспродсоюза.

Отмечается, что продуктовый набор для новогоднего стола, куда входят ингредиенты для одного горячего блюда, а также салатов "Селедка под шубой" и "Оливье", подорожал на 6% год к году. В 2024-м показатель составлял 12%. Такое замедление объясняют перепроизводством некоторых товаров.

Из-за хорошего урожая в нынешнем году упали цены на картофель (-22%), репчатый лук (-15,9%), свеклу (-13,2%), морковь (-7%) и огурцы (-6,8%). Кроме того, опустилась цена на упаковку 10 яиц (-15,5%). При этом отмечается рост цен на шпроты (+26%) и шоколадные конфеты (+15%).

