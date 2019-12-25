Отмечается, что в 2025 году продажи билетов на мероприятия выросли более чем на 20% год к году.

Продажи билетов на концерты в России выросли в полтора раза. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на крупнейших билетных операторов

Отмечается, что в 2025 году продажи билетов на мероприятия выросли более чем на 20% год к году. Концерты внесли наибольший вклад в рост продаж. Средний чек на один билет составлял 2,6-3,5 тыс. рублей.

По данным "Яндекс Афиши", продажи билетов в нынешнем году увеличились на 31%. Выше показатель у Kassir.ru, где продажи поднялись на 38%. Сообщается, что концерты обеспечили почти половину оборота рынка в денежном выражении. Также участники рынка указывают на рост средней цены билета из-за удорожания организационных мероприятий и повышения уровня продакшена. Они прогнозируют, что в 2026 году число крупных концертов может продолжить расти.

Фото: pxhere.com