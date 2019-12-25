В период с января по октябрь 2025 года Россия продала Индии около 520 тонн крепкого алкоголя.

Поставки российского алкоголя в Индию выросли в три раза. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России ("Агроэкспорт").

В период с января по октябрь 2025 года Россия продала Индии около 520 тонн крепкого алкоголя. В проданный ассортимент вошли водка, джин, виски и настойки. Отмечается, что показатель в три раза превышает тот, что был зафиксирован за аналогичный период в 2024 году.

Основным драйвером роста поставок в Индию оказалась водка. Экспорт российского напитка оценили в 760 тысяч долларов. При этом Индия занимает всего лишь 14-е место в списке самых крупных покупателей алкоголя из России. Лидером рейтинга стал Казахстан, где экспорт вырос на 5% в натуральном выражении и на 30% в денежном.

Ранее мы сообщали, что в России существенно снизился спрос на пиво.

Фото: pxhere.com