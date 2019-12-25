По словам эксперта, влияние на спрос оказывают повышение акцизов и рост производственных расходов.

В России существенно снизился спрос на пиво. Об этом заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин порталу URA.RU.

По словам эксперта, после резкого роста на фоне жары 2024 года спрос на пиво в стране существенно снизился. Он подчеркнул, что влияние на спрос оказывают повышение акцизов и рост производственных расходов. Также Небольсин отметил, что в 2026 году вырастет налоговая нагрузка с введением базовой ставки НДС 22%.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров добавил, что если раньше акций повышался на рубль в год, то теперь рост составит 3-4 рубля. По его словам, растут цены на бутылки и гофротару, а также увеличиваются транспортные расходы. Кроме того, конкуренцию российскому продукту может составить европейское пиво, стоимость которого может снизиться из-за курса евро.

Фото: pxhere.com