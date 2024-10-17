Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро

Всего же российский импорт вина из Евросоюза составил 43,2 миллиона евро.

Франция в августе 2025 года нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что в конце лета нынешнего года Россия увеличила импорт французского вина на треть. Наивысший показатель был зафиксирован в сентябре 2024-го. Тогда закупки напитка составили 1,6 млн евро. Также в "РИА Новости" подчеркнули, что российские компании стали больше покупать вина у Латвии. Экспорт из Латвии увеличился до 11,7 млн евро.

Основным поставщиком вина на российский рынок остается Италия. Ее поставки сократились до 16 млн евро по итогам августа. Также снизился экспорт из Польши (6,6 млн евро), Португалии (3 млн евро) и Германии (1,5 млн). Всего же российский импорт вина из Евросоюза составил 43,2 миллиона евро.

Фото: pxhere.com