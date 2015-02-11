Документ вступит в силу с 1 января 2027 года.

Росстандарт принял новый ГОСТ на пиво. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Документ вступит в силу с 1 января 2027 года. На сайте Росстандарта отмечается, что настоящий стандарт "распространяется на пиво, включая безалкогольное". Исключение составляет "специальное" пиво". Главным преимуществом обновленного стандарта называют введение четких критериев идентификации напитка

В Росстандарте подчеркнули, что разработка данного документа велась несколько лет. Новый ГОСТ на пиво призван устранить существующие пробелы в регулировании и создать более прозрачные правила для производителей.

Фото: pxhere.com