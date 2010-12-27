К 2020 году Пулково хочет получить статус "открытого неба"

В настоящее время ООО "Воздушные Ворота Северной столицы" ждут решения Минтранса РФ.

Петербургский аэропорт Пулково планирует получить статус "открытого неба" к 2020 году. В настоящее время ООО "Воздушные Ворота Северной столицы" ждут решения Минтранса РФ. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на слова генерального директора компании Леонида Сергеева.

Статуса "свободного неба" оператор Пулково добивается уже несколько лет. "Воздушные Ворота Северной столицы" планируют расширить границы авиационной свободы до 5-й и 7-й степени. Это позволит привлечь иностранных перевозчиков, в первую очередь лоукостеров. В результате этого пассажиропоток аэропорта может вырасти с 20 млн до 25 млн человек к 2020 году и до 35 млн — к 2025 году.

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Фото: visit-petersburg.ru