В Петербурге появятся два железнодорожных маршрута вокруг города

Проект должен быть реализован к 2030 году.

В понедельник, 2 сентября, власти Петербурга представили совместный с РЖД проект по строительству двух железнодорожных маршрутов вокруг города. Первый должен связать Ораниенбаум, Пулково, Лахту и Белоостров. Второй - Ораниенбаум, Сосновую поляну, Девяткино и Токсово. Это следует из материалов, представленных на совещании в Смольном.

Время в пути по первому "зеленому" маршруту протяженностью 110 км составит 2 часа 10 минут. По второму "красному" длиной 73 км – 1 час 32 минуты. С обоих маршрутов можно будет пересесть на все ветки петербургского метро.

Проект должен быть реализован к 2030 году. На ПМЭФ-2019 заявлялось, что на строительство полуколец город потратит 170 млрд рублей. Официальной информации по затратам на эти объекты в презентации не было.

Ранее мы писали, что трамваи "Чижик" будут ездить по двум новым маршрутам.

Фото: Администрация Петербурга