Трамваи "Чижик" будут ездить по двум новым маршрутам

Они будут ездить до станции метро "Ладожская".

В Красногвардейском районе Петербурга появилось два новых маршрута трамваев "Чижик". Они свяжут Ладожский вокзал с железнодорожной станцией "Ржевка" и улицей Потапова.

Специально для новых скоростных трамваев построено депо. Всего будет запущено 23 состава. Теперь в городе функционирует четыре маршрута "Чижиков" – № 8, № 59, № 63 и № 64. Из них два петербуржцы еще не видели.

Маршрут № 59 довезет горожан от станции метро "Ладожская" до трамвайного депо на улице Потапова. А № 63 поедет также от "Ладожской" до улицы Передовиков;

Ранее на Piter.TV: трамвайные пути "Чижика" проложат до Всеволожского района.

Фото: чижик/вк