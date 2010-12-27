В данный момент, парламентарии обсуждают этот проект.

В понедельник, 12 августа, стало известно, что трамвайные пути "Чижика" проложат до Всеволожского района. Об этом сообщает "Коммерсант".

Власти Северной столицы не исключают возможности расширения маршрута. В данный момент, парламентарии обсуждают этот проект.

Мы можем быть полезны не только Красногвардейскому району Петербурга, но и Ленинградской области, имея в виду продление трамвайного маршрута в город Всеволожск, но это большая сложная задача, потому что она включает принятие решение как Санкт-Петербургом, так и Ленинградской областью сказано в сообщении

Напомним, что город подписал соглашение о реконструкции трамвайной сети в Краснокгвардейском районе в мае 2016 года.

Ранее мы сообщали о том, что "Водоканал" готовится к подтоплениям в Северной столице .

Фото:чижик/вк