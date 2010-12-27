"Водоканал" готовится к подтоплениям в Северной столице 

По прогнозам синоптиков, с 12 по 15 августа в Петербурге ожидаются ливни.

В понедельник, 12 августа, стало известно, что в Петербурге готовятся к подтоплениям. Об этом сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

По прогнозам синоптиков, с 12 по 15 августа в Петербурге ожидаются ливни. "Водоканал" намерен выделить около 30 дополнительных аварийных бригад, которые займутся устранениями подтоплений.

Во время интенсивного дождя вся вода не может одномоментно уйти в канализацию – это происходит в течение 20-30 минут после окончания дождя сказано в сообщении

Отметим, что на особом контроле у "Водоканала" Парашютная улица, Светлановская и Кронштадтская площади.

Ранее мы сообщали о том, что ККИ сравнял с землей автосервис и ларьки.

Фото:дтп и чп петербург/вк