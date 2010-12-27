ККИ сравнял с землей автосервис и ларьки 

Нарушители привлечены к ответственности.

В понедельник, 12 августа, в Петербурге снесли три торговых павильона и автосервис. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.

Так, торговые точки ликвидировали торговые помещения вблизи дома № 26 "А" на улице Орджоникидзе. Там продавали молочную продукцию и мясо.

Во всех выявленных случаях незаконного использования земельных участков, находящихся в собственности города, Комитетом проводится работа по привлечению землепользователей к административной ответственности сказано в сообщении

Кроме того, под снос пошел автосервис в кирпичном строении на Дальневосточном проспекте. Нелегальный бизнес занимал более 200 квадратных метров.

Нарушители привлечены к ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы заметили пасущийся на Выборгском шоссе табун лошадей.

Фото:ККИ