ККИ сравнял с землей автосервис и ларьки 

В понедельник, 12 августа, в Петербурге снесли три торговых павильона и автосервис. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.
Так, торговые точки ликвидировали торговые помещения вблизи дома № 26 "А" на улице Орджоникидзе. Там продавали молочную продукцию и мясо.
Во всех выявленных случаях незаконного использования земельных участков, находящихся в собственности города, Комитетом проводится работа по привлечению землепользователей к административной ответственности
сказано в сообщении
Кроме того, под снос пошел автосервис в кирпичном строении на Дальневосточном проспекте. Нелегальный бизнес занимал более 200 квадратных метров.
Нарушители привлечены к ответственности.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы заметили пасущийся на Выборгском шоссе табун лошадей.
Фото:ККИ
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