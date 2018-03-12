Петербуржцы заметили пасущийся на Выборгском шоссе табун лошадей

Житель Выборгского района сообщил о том, что на Выборгском шоссе заметили пасущихся лошадей. Очевидец поделился снимками в социальных сетях утром 12 августа.
"На Выборгском шоссе свободный выпас",
- написал автор.
Три лошади мирно живали траву близ проезжей части. При этом хозяина животных не было видно поблизости.
Как отметил один из комментаторов, рядом находится конюшня, скануны нередко появляются в городе.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЦБ выпустит монеты с изображением "Бременских музыкантов".
Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki
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