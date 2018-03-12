  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы заметили пасущийся на Выборгском шоссе табун лошадей
Сегодня, 17:41
95
nadezhda_sib

Петербуржцы заметили пасущийся на Выборгском шоссе табун лошадей

0 0

Пользователи рассказали, что это обычное явление для Выборгского района.

Житель Выборгского района сообщил о том, что на Выборгском шоссе заметили пасущихся лошадей. Очевидец поделился снимками в социальных сетях утром 12 августа.

"На Выборгском шоссе свободный выпас",

- написал автор. 

Три лошади мирно живали траву близ проезжей части. При этом хозяина животных не было видно поблизости. 

Как отметил один из комментаторов, рядом находится конюшня, скануны нередко появляются в городе. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЦБ выпустит монеты с изображением "Бременских музыкантов"

Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki

Теги: табун лошадей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии