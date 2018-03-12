Петербуржцы заметили пасущийся на Выборгском шоссе табун лошадей

Пользователи рассказали, что это обычное явление для Выборгского района.

Житель Выборгского района сообщил о том, что на Выборгском шоссе заметили пасущихся лошадей. Очевидец поделился снимками в социальных сетях утром 12 августа.

"На Выборгском шоссе свободный выпас", - написал автор.

Три лошади мирно живали траву близ проезжей части. При этом хозяина животных не было видно поблизости.

Как отметил один из комментаторов, рядом находится конюшня, скануны нередко появляются в городе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЦБ выпустит монеты с изображением "Бременских музыкантов".

Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki