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Видео: на Мурманском шоссе гаишники ловят табун лошадей

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Сбежавших до сих пор не удалось поймать.

Вечером 12 марта на Мурманском шоссе водители стали свидетелями необычной картины – по дороге бежит табун лошадей в разноцветных попонах.

Читатели Piter.tv рассказали, что за лошадками гонятся сотрудники ГИБДД, но пока что все их попытки безуспешны. Водители, которые из пробки наблюдают за происходящим, отдают свои симпатии коняшкам.

Стоит отметить, что на всех животных надеты разноцветные попоны, пользователи соцсетей предполагают, что табун мог сбежать из цирка. По некоторым данным хозяи табуна уже нашелся. Лошадок еще не поймали. 

Видео: Piter.tv 

Теги: лошади на мурманском шоссе , новости спб , происшествия спб , табун лошадей
Категории: Новости СПб Происшествия

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