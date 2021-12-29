Неизвестные застрелили 53 лошади в Алтайском крае

Причиной произошедшего могла стать ссора из-за земель, где пасется табун.

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после гибели более полусотни лошадей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД России.

Инцидент произошел в Петропавловском районе. В полицию обратился мужчина, заявив, что неизвестные расстреляли принадлежащий ему табун, в котором числились 53 лошади. Животные паслись между селами Солоновка и Камышенка.

По информации Telegram-канала SHOT, причиной произошедшего могла стать ссора хозяина лошадей с местным жителем из-за земель, где пасется табун. Всего было 68 голов, в живых остались 15 животных. По предварительным данным, огонь вели из оружия малого калибра.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Ранее крупный пожар в Ялте оставил без жилья десятки человек.

Видео: Telegram / SHOT