Крупный пожар в Ялте оставил без жилья десятки человек

Из 1450 квадратных метров площади дома от огня пострадало 800.

В Ялте произошел крупный пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о ЧП поступила на пульт экстренных служб накануне в 20:46, около трех часов ночи следующего дня пожар полностью потушили. Из 1450 квадратных метров общей площади двухэтажного дома 1917 года постройки от огня пострадало 800. Огнем повредило 25 квартир, в которых проживают более 40 человек. Жильцы были эвакуированы, никто не пострадал.

Нескольких погорельцев временно разместили в пансионате.

Точные причины произошедшего устанавливаются.

Ранее жертвами пожара в жилом доме в Нью-Йорке стали 19 человек.

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