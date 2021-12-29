Жертвами пожара в жилом доме в Нью-Йорке стали 19 человек

Пожар унес жизни девяти детей.

В результате пожара в жилом доме в Нью-Йорке погибли 19 человек. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр города Эрик Адамс.

ЧП произошло в Бронксе. Жертвами пожара стали десять совершеннолетних граждан и девять детей. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправного электрообогревателя.

Отмечается, что в результате произошедшего пострадали 63 человека, более 30 из которых были доставлены в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Власти Нью-Йорка уже назвали этот пожар сильнейшим за последние три десятилетия.

Ранее в Выборге пенсионер едва не зарезал жену.

Видео: Youyube/Bloomberg Markets and Finance