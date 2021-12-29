В Выборге пенсионер едва не зарезал жену

Она находится в реанимации.

В Выборге мужчина едва не зарезал свою жену, она находится в реанимации. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчина пришел к своей соседке и рассказал, что убил свою жену. Женщина сразу же позвонила в скорую помощь. Прибывшие полицейские установили, что 69-летний пенсионер в результате конфликта после распития спиртных напитков, нанес удар ножом своей жене.

Пострадавшая с открытой раной брюшной стенки, в тяжелом состоянии была помещена в реанимацию.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

В Петербурге на проспекте Славы у петербуржца силой отняли телефон и цепочку с крестиком.

Фото: Pexels