На Славы у петербуржца силой отняли телефон и цепочку с крестиком

Ущерб составил 50 тысяч рублей.

В Петербурге у мужчины украли мобильный телефон и золотую цепочку с крестиком. Ущерб составил 50 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 33-летний пострадавший. Он рассказал, что 9 января около 00:30 у дома 51 по проспекту Славы неизвестный, применив физическую силу, открыто похитил мобильный телефон Honor 10, золотую цепочку с крестиком.

Приметы злоумышленника: мужчина славянской внешности, на вид 40 лет, рост около 170 см, нормального телосложения, лысый, одет в чёрную куртку. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv