Посетитель устроил поножовщину в баре на Васильевском острове

Пострадали двое мужчин.

Как стало известно Piter.TV, инцидент произошел вечером 7 января в баре Wild Duck, расположенном по адресу: 7-й линия Васильевского острова, 72/17. Один посетителей устроил дебош, в ходе которого пострадали и другие гости.

Сначала мужчина начал бросаться предметами в посетителей, после чего достал нож. Когда на место прибыли сотрудники полиции, то дебошира уже не было в баре, ему удалось сбежать. Полицейские увидели лишь двух раненных мужчин, которых доставили в Мариинскую больницу.

Позже полиция нашла подозреваемого – им оказался ранее судимый 29-летний мужчина. Его ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина во время ссоры выстрелил в ногу собутыльнику.

Фото: Piter.TV