В Ленобласти мужчина во время ссоры выстрелил в ногу собутыльнику

Инцидент произошел в ночь на 7 января в поселке Ручьи.

В Ленобласти мужчина во время ссоры выстрелил в ногу своему знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

В ночь на 7 января в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Ручьи (Выборгский район, Ленобласть) лежит человек с раненной ногой. Выяснилось, что в квартире во время застолья между двумя знакомыми произошел конфликт. Когда у 46-летнего мужчины закончились слова, он выстрелил из ружья в левую ногу 45-летнему собутыльнику. Пострадавшего госпитализировали.

Позже полицейские выяснили, что ружье находится в федеральном розыске, как утерянное в 2010. В отношении же злоумышленника составлен административный протокол по ст.18.8 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Мурино задержали мужчину, стрелявшего с балкона из автомата.

Фото: Piter.TV