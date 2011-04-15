В Мурино задержали мужчину, стрелявшего с балкона из автомата

Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 21 декабря, в социальных сетях полиция нашла видео, на котором двое мужчин находятся на общем балкона дома. Один из них стреляет в воздух из предмета похожего на автомат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Выяснилось, что мужчины находились в доме №22 по улице Шувалова в Мурино. На месте полицейские задержали 36-летнего жильца дома. У него изъяли светошумовой охолощенный автомат. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Мужчина задержан.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

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Главное фото: Piter.TV