Снос гаражей в Янино остановила стрельба представителя администрации в зевак

На Кольцевой улице мужчина из-за скандала открыл стрельбу в сторону людей.

В среду, 8 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе в Янино-1. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром около 09:00 часов. На Кольцевой улице мужчина из-за скандала открыл стрельбу в сторону людей. Это происходило рядом с гаражами, которые в этот момент сносила спецтехника.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что представитель местной администрации решил разгонять стрельбой зевак, который пришли посмотреть на снос гаражей. Сообщается, что мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее на проспекте Энгельса задержали двоих мужчин после нападения на бизнесмена. Пострадавший находится в больнице. Врачи диагностировали у него травмы головы и перелом носа.

Видео: Вконтакте / Подслушано Янино / Ольга Кильдюшова